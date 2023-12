SuperEnalotto: con il concorso di questa sera il Jackpot arriva a 33,7 milioni di euro – Vinti ieri 106.409,93 euro

Milano, 19 dicembre 2023 – Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 175 di lunedì 18 dicembre, con il Jackpot che arriva a 33,7 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera, martedì 19 dicembre 2023.

È festa però per un fortunato che ha centrato, mediante una giocata online, 1 Punto 5 e 1 Punto 4 da 106.409,93 euro complessivi.

La combinazione vincente è stata 3, 4, 14, 15, 65, 85, J 33, SS 43.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di lunedì 18 dicembre ha assegnato ben 275.000 vincite.

L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo (RO) il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro.

Sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/

Il sito superenalotto.it, autorizzato dai Monopoli di Stato come unico canale ufficiale di informazione per i consumatori, è il primo punto di riferimento per gli italiani che ricercano informazioni sui prodotti e sulle iniziative dedicate a SuperEnalotto e agli altri Giochi Numerici.

Sviluppato in modalità full responsive e con una architettura informativa completamente rinnovata, il sito superenalotto.it soddisfa appieno la curiosità degli appassionati del gioco più amato dagli italiani attraverso una user experience mobile first di nuova generazione.

Verifica vincite

· https://www.giochinumerici.info/verifica-vincite

· https://www.giochinumerici.info/come-riscuotere

· attraverso l’App SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/dove-si-gioca/app

Modalità riscossione SuperEnalotto

· Vincite fino a 520€: in un qualsiasi punto di vendita Sisal; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

· Vincite superiori a 520 e fino a 5.200 €: nel punto vendita che ha convalidato la giocata o presso un punto pagamento premi; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

· Vincite da 5.200 a 52.000 €: prenotazione di bonifico nei Punti Pagamento Premi o Uffici Premi di Sisal.

· Vincite superiori a 52.000 €: prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal (Via Ugo Bassi, 6 – 20159 Milano; Viale Sacco e Vanzetti, 89 – 00155 – Roma).

Tempistiche riscossione SuperEnalotto

· 90 giorni solari dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Bollettino ufficiale recandoti in ricevitoria, presso un Punto Pagamento Premi o presso gli Uffici di Sisal S.p.A.

· Il pagamento della vincita avverrà entro il 91° giorno solare dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, per le vincite superiori a euro 1.000.000€.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La Società opera a livello internazionale nel canale retail attraverso una rete di oltre 49.000 punti vendita, e su quello online con 1 milione di consumatori.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di aggiudicarsi gare per nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore online di giochi e scommesse al mondo, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello mondiale e quotato alla Borsa di Londra nell’indice FTSE.