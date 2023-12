Superbonus, Antonio De Luca (M5S Ars): “In Finanziaria l’ultima possibilità per il governo di fare uscire dal tunnel imprese e famiglie”

“Per il governo l’occasione della Finanziaria che si accinge a sbarcare in aula è l’ultimissima chiamata per tendere una mano a imprese e famiglie finite nelle trappola dei crediti fiscali derivanti da superbonus incagliati a causa delle numerose marce indietro del governo Meloni che ha ripetutamente cambiato le carte in tavola. Vedremo se, al di là delle chiacchiere e delle promesse da marinaio del centro destra, si riuscirà a dare il via libera alla nostra norma che sblocca i crediti incagliati. Lo stesso governo il mese scorso è stato impegnato dall’Ars, con l’approvazione di un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle, ‘a non disperdere l’effetto positivo che i bonus edilizi hanno avuto in Sicilia attraverso un ruolo attivo da parte della Regione per i crediti rimasti bloccati nei cassetti fiscali di contribuenti e imprese” ”

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

condividi su: