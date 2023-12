Diritti dell’infanzia, UNICEF Italia e CNEL firmano Protocollo d’intesa

La Presidente dell’UNICEF Italia Carmela Pace e il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro Renato Brunetta durante la firma del Protocollo.

18 dicembre 2023 – È stato siglato a Roma un Protocollo d’Intesa, della durata di 3 anni, tra il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e il Comitato Italiano per l’UNICEF-Fondazione ETS. Alla firma erano presenti la Presidente dell’UNICEF Italia Carmela Pace e il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro Renato Brunetta.

Obiettivi principali della collaborazione saranno, tra gli altri: il confronto reciproco nella realizzazione e diffusione di studi e ricerche sulle priorità per la piena attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti; l’elaborazione di analisi e proposte da sottoporre all’attenzione della politica in particolare sulle norme riguardanti infanzia e adolescenza; il monitoraggio congiunto di esperienze efficaci attuate in collaborazione con istituzioni e altri enti del terzo settore, al fine di promuovere lo studio e la diffusione su più ampia scala.

Nel Protocollo figura anche la progettazione congiunta e l’eventuale realizzazione di interventi informativi, formativi e di accompagnamento rivolti alle operatrici e agli operatori degli ambiti di interesse per l’infanzia e l’adolescenza e la valutazione di azioni di coinvolgimento diretto di bambini e adolescenti nelle attività congiunte che verranno realizzate, al fine di accrescere la consapevolezza dei loro diritti e di promuovere la cittadinanza attiva.

CNEL e UNICEF produrranno congiuntamente report e documentazione specializzata e progetteranno iniziative comuni di formazione, confronto e disseminazione di conoscenze ed esperienze.

“Il Protocollo d’Intesa sottoscritto con l’UNICEF – ha dichiarato il presidente del CNEL Renato Brunetta – ha una grande valenza per la nostra istituzione, come casa dei corpi intermedi, anche perché da ulteriore voce al Terzo settore, cuore pulsante del nostro Paese. Lavoreremo a stretto contatto con l’UNICEF – ha aggiunto – condividendo studi e ricerche, rapporti e informazioni preziose. Il CNEL farà la sua parte su temi fondamentali per la nostra società, quali il rispetto e l’attuazione dei diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”.

“La firma del Protocollo di oggi segna un importante passo in avanti per realizzare azioni concrete a favore dei diritti di bambine, bambini e adolescenti”, ha dichiarato Carmela Pace, Presidente dell’UNICEF Italia. “Il nostro obiettivo comune è quello di fare la differenza nella vita dei bambini e degli adolescenti nel nostro paese, svolgendo attività che possano influenza le norme, le politiche e le prassi in materia di infanzia e adolescenza e promuovendo non solo la partecipazione dei più giovani, ma anche il loro ascolto e coinvolgimento diretto, come auspicato dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la nostra bussola per i diritti dei bambini.”