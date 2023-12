Palermo, 15 dicembre 2023 – “Piantare 100 alberi di agrumi negli istituti Levi Montalcini e Capuana di Palermo è il modo migliore per rispondere ai roghi di quest’estate ed educare alla tutela dell’ambiente. Per questo un plauso va a tutta la comunità educante del progetto ‘Un albero per il futuro, organizzato dalla start-up Natù, realizzato grazie al sostegno dell’azienda di logistica palermitana Savise Express”. Lo dichiara in una nota Valentina Chinnici, deputata del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana. L’iniziativa è patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministero delle politiche ambientali e forestali, dall’Anci (Associazione nazionale comuni italiani), dall’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e dal Comune di Palermo.

“Questo progetto – aggiunge – è la dimostrazione di una sinergia virtuosa tra pubblico e privato capace di agire sulla sensibilità ambientale delle nuove generazioni, attraverso azioni concrete capaci di trasformare e migliorare la realtà in cui vivono. Un modello educativo da incoraggiare e promuovere”.

