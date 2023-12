Elezioni RSU/RLS Chiavette Unificate Zola Predosa (BO). L’Ugl Metalmeccanici è il primo sindacato

Straordinario risultato per l’Ugl Metalmeccanici alle elezioni delle RSU/RLS alla Chiavette Unificate Zola Predosa (BO), industria leader tecnologica in tutto il mondo con sede alle porte di Bologna dove si producono componenti meccanici per il movimento di macchinari e sistemi complessi. L’Ugl Metalmeccanici riscuotendo un fenomenale risultato in tale azienda, è il primo sindacato con maggioranza assoluta del 55% delle preferenze: elegge 2 Rsu in, Andrea Torsello e Patrizia Angelozzi. Torsello è stato eletto anche responsabile della sicurezza, mentre l’altro seggio va alla Fiom-Cgil.

Per Maurizio Boschi, Segretario Provinciale Ugl Metalmeccanici Bologna, “vediamo crescere in maniera esponenziale in tutta la nostra provincia la Ugl Metalmeccanici. Eccellente risultato conseguito dalla nostra organizzazione nell’azienda Chiavette Unificate, dovuto essenzialmente all’impeccabile e ottimo lavoro portato avanti da tutto il gruppo dirigente Ugl Metalmeccanici e che dopo tanti anni i dipendenti hanno riconosciuto il nostro serio impegno in questa azienda e sul territorio. Ringrazio – conclude Boschi – tutti i candidati, la commissione elettorale, i neo eletti Rsu Torsello e Angelozzi e naturalmente, tutti i lavoratori che con il loro voto hanno permesso alla UglM di rappresentarli alla grande per i prossimi anni”.

Il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici Antonio Spera si complimenta: “un risultato straordinario a conferma del buon lavoro portato avanti dal Segretario Provinciale Ugl Metalmeccanici Maurizio Boschi e dalla sua squadra che quotidianamente consentono di rafforzare la rappresentanza sindacale su tutto il territorio con la costante crescita della federazione dei metalmeccanici. Ringraziamenti e riconoscenza a tutti i lavoratori che, con il loro voto, hanno permesso alla UglM di rappresentarli per i prossimi tre anni. Questo risultato testimonia inoltre la continua fiducia nella Ugl Metalmeccanici anche in tutta l’Emilia Romagna ottenendo importanti risultati con il supporto del Segretario Regionale Francesco Stavale. La Ugl Metalmeccanici – conclude Spera – ringrazia tutti i candidati, la commissione elettorale, i lavoratori, i neo eletti Rsu e Rls Torsello e Angelozzi che sapranno certamente rappresentare in futuro tutti della Chiavette Unificate”.