Da Bofrost 200.000 euro a Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare

Sabato 16 dicembre su Rai 1, durante la maratona Telethon, la consegna simbolica del contributo che l’azienda di San Vito al Tagliamento (PN), leader in Italia della vendita a domicilio di specialità alimentari surgelate e fresche, raccoglie ogni anno mettendo insieme le donazioni dei clienti Bofrost e il ricavato della vendita di alcuni prodotti speciali

Bofrost dona a Telethon 200.000 euro per sostenere la ricerca italiana sulle malattie genetiche rare. Come ormai da tradizione, l’azienda di San Vito al Tagliamento (PN) specialista della vendita a domicilio di alimenti surgelati e freschi, rinnova il suo impegno impegno a favore di Fondazione Telethon coinvolgendo i propri collaboratori e clienti. Il contributo è stato infatti raccolto tramite il ricavato della vendita di alcuni prodotti speciali natalizi e una raccolta fondi che, ogni anno ormai da più di dieci anni, i venditori e le venditrici Bofrost promuovono presso le famiglie clienti nel periodo che precede le feste. La consegna ufficiale dell’assegno simbolico avverrà in diretta durante la maratona Telethon di sabato 16 dicembre su Rai 1, ma è possibile effettuare donazioni volontarie ancora fino al 31 dicembre 2023.

«Siamo orgogliosi di aver raccolto complessivamente, negli anni, oltre 1,7 milioni di euro e il primo ringraziamento va ai nostri clienti, che rispondono sempre con grande generosità alla nostra chiamata per far sì che il lavoro di ricercatrici e ricercatori di Fondazione Telethon possa andare avanti e migliorare le vite di migliaia di pazienti. Se riusciamo a coinvolgere così tante persone – sottolinea l’amministratore delegato di Bofrost Gianluca Tesolin – il merito è tutto dei venditori e delle venditrici Bofrost che quotidianamente curano le relazioni con i clienti. Il loro ruolo è determinante nel trasmettere il valore di questa iniziativa».

Proprio per questo alla maratona Telethon negli studi Rai di Roma saranno presenti, oltre all’amministratore delegato Tesolin, anche i due collaboratori di Bofrost che sono stati più attivi nella raccolta fondi: si tratta di Roberta Melis, operatrice call center di San Vito al Tagliamento (PN), e Giacomo Antonino Lo Presti, venditore della filiale Bofrost di San Filippo del Mela (ME).

