“Se il ponte sullo Stretto di Messina è tornato al centro del dibattito in Italia lo si deve anche a Forza Italia che da sempre ne è stata grande sostenitrice.

A tutti i livelli istituzionali, il nostro partito non ha soltanto fatto una battaglia politica, ma si è impegnato perché fossero individuate le risorse necessarie, in un quadro complessivo di interventi per le infrastrutture indispensabili alla Sicilia.

Proprio per questo, il Governo Schifani ha stanziato la somma di un miliardo di euro, uno sforzo già straordinario ed eccezionale nel contesto dell’attuale situazione economico finanziaria.

Ulteriori richieste di contribuzione da parte della Regione o, peggio ancora, lo storno di fondi già destinati alle infrastrutture siciliane, sarebbero delle fughe in avanti inaccettabili e insostenibili.

Siamo certi che il Governo nazionale se ne farà convinto, così come siamo certi che su queste posizioni, al di là delle appartenenze, non potranno che essere tutti i parlamentari nazionali e regionali favorevoli alla realizzazione del ponte.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana