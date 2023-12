Il M5S all’Ars esprime solidarietà ai giornalisti dell’agenzia stampa Dire in sciopero per i 15 licenziamenti annunciati dall’azienda editoriale.

“L’annuncio di tagli drastici come questo – dice il capogruppo Antonio De Luca – sono un pugno nello stomaco, in quanto, oltre a colpire le famiglie interessate, vanno a scapito della pluralità dell’informazione che è il sale della democrazia. Ci auguriamo che l’azienda possa tornare sui propri passi per evitare il ridimensionamento di una realtà importante da decenni nel panorama dell’informazione”.