Palermo, 13 dicembre 2023 – “Perché a pagare le colpe di qualcuno dovrebbero essere tutti i candidati al concorso per l’assunzione di 46 agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana? Annullare la selezione per presunti illeciti o conflitti di interesse è una soluzione ingiusta”. Lo dice in una nota Valentina Chinnici, deputata del Pd all’Assemblea regionale siciliana.

“L’accertata illegittimità degli atti di nomina della commissione – aggiunge – non fa altro che aggravare la responsabilità del dirigente e della Regione che, oltre a compromettere i diritti dei partecipanti, hanno certamente sprecato risorse pubbliche e tempo prezioso”.

“Chiedo pertanto – conclude Chinnici – che siano garantiti i candidati che hanno partecipato onestamente al concorso; di escludere coloro che si trovino in conflitto di interessi con la commissione; di nominare, se necessario, una nuova commissione per procedere con le fasi successive”.

