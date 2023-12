Palermo 13 dicembre 2023 – “Stiamo assistendo in queste ore ai goffi tentativi degli esponenti del centrodestra siciliano che provano a minimizzare la malaparata del presidente Schifani e del governo Meloni che intende aumentare la quota di compartecipazione della Regione Siciliana per la realizzazione del ponte sullo Stretto, senza che peraltro la Regione stessa lo sapesse. Come era prevedibile, le mire propagandistiche di Salvini, le pagheranno i siciliani di tasca propria, mentre continueranno a vivere con strade e trasporti fatiscenti”.

A dichiararlo sono il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e deputato ARS e la senatrice del M5S Ketty Damante a proposito dell’emendamento dall’esecutivo Meloni che prevede come per il ponte sullo Stretto il governo attingerà 2,3 miliardi di euro dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC che erano destinati a Sicilia e Calabria.

“Questo disegno scellerato di Salvini e Meloni – spiegano i due portavoce M5S – ovviamente andrà a discapito delle opere già previste e finanziate da questo fondo. Schifani ci dica quali strade, ponti e ferrovie saranno stoppate” – concludono Di Paola e Damante.