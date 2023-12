On .Ida Carmina M5S : “La mia nomina nel Comitato “Enti Locali” del M5S è un altro impegno che mi responsabilizza e stimola sempre di più. Ringrazio il Presidente Giuseppe Conte per la fiducia che mi ha accordato. L’esperienza da Sindaco di Porto Empedocle è stata determinante e mi ha permesso di conoscere dall’interno e dall’esterno la macchina amministrativa e le refluenze politico-sociali sulla comunità locale e la metto a disposizione di tutti”

L’On. Ida Carmina, deputato nazionale del M5S esprime viva soddisfazione per aver ricevuto questo nuovo incarico direttamente dal Presidente Conte con la nomina nel Comitato “Enti Locali” del M5S.

La consultazione in rete dell’Assemblea degli iscritti del MoVimento 5 Stelle ha approvato la proposta del Presidente Giuseppe Conte di istituzione di Comitati previsti dallo Statuto in via facoltativa e di elezione dei relativi componenti.

Sono così stata proposta ed eletta componente del Comitato “Enti Locali” del quale faranno parte anche Roberto Gambino Sindaco, Maria Angela Danzì, Adriano Zuccalà e Roberto Gravina.

Metterò a disposizione la mia esperienza da Sindaca della Città di Porto Empedocle, ruolo che ho rivestito per quasi sei anni, a servizio del bene comune e della mia cittadinanza.

Ringrazio per la fiducia e l’opportunità il Presidente Giuseppe Conte che mi ha designata componente del Comitato “Enti locali” del MoVimento 5 Stelle e gli iscritti che con il loro voto hanno espresso apprezzamento per questa scelta.

Il Comitato, come stabilito da regolamento, contribuisce all’azione politica del MoVimento 5 Stelle attraverso la formulazione di proposte e l’espressione di pareri coadiuvando il Consiglio Nazionale nell’esercizio delle proprie funzioni agevolando un lavoro di sintesi politica unitaria.

Un augurio di buon lavoro a tutti i componenti dei Comitati ed in particolare alla cara collega Chiara Appendino designata ed eletta Vicepresidente del M5S in sostituzione di Alessandra Todde che è candidata alla Presidenza della Regione Sardegna ed a cui va il mio ringraziamento e tutto il mio supporto.