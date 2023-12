Palermo 12 dicembre 2023 – “Il contrasto agli incendi non deve avere colore politico. La maggioranza in Commissione Bilancio ha bocciato il nostro emendamento che prevede l’istituzione di un osservatorio permanente antincendio regionale. Contiamo sulla sensibilità dell’aula e del Governo nel discuterlo e apprezzarlo direttamente in Aula”.

A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci a margine della Commissione Bilancio all’ARS dove è in discussione la legge di stabilità regionale, dove era presente un suo emendamento che prevede l’istituzione di un osservatorio permanente per contrastare gli incendi.

“Avevo presentato un emendamento all’articolo 19 – spiega Schillaci – che è quello sul contrasto agli incendi, che sarebbe stato un segnale concreto per i cittadini che in questa estate e autunno si sono sentiti abbandonati dalle istituzioni perché esclusi da chi decide le politiche del settore. La nostra iniziativa legislativa prevede di istituire un osservatorio permanente anti incendio in Assessorato Regionale all’Ambiente, formato da esperti della materia per analizzare le cause e le origini degli incendi e prospettare delle soluzioni concrete all’assessorato. Un osservatorio che includa quindi degli esperti, dei rappresentanti dell’ANCI e delle Organizzazioni Sindacali. L’emendamento prevede anche il coinvolgimento ad invito delle associazioni e dei comitati di cittadini, questi ultimi, parte fondamentale, dato che in assenza degli operatori si sono dovuti sbracciare per salvare case e beni. Tornerò a presentare questo emendamento direttamente a Sala d’Ercole nell’auspicio che il governo e l’aula possano apprezzarlo e votarlo” – conclude Schillaci.