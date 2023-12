Sanità. Di Paola (M5S): “Poco opportuno dal governo regionale destinare un milione di euro per le polizze sanitarie dei regionali”

Nel corso della seduta della commissione bilancio il vice presidente dell’ARS sottolinea l’iniquità dell’emendamento del governo Schifani: “In un momento di crisi economica, si aiutino tutti i siciliani ad accedere alle cure sanitarie, non solo una categoria”.

Palermo 11 dicembre 2023 – “Mentre i siciliani hanno difficoltà economiche tali da non potersi curare a causa dei tagli alla sanità, il governo Schifani pensa bene di destinare un milione di euro per le polizze sanitarie integrative ai dipendenti della Regione Siciliana. Lungi dal voler negare questa legittima possibilità alla categoria, Schifani, paghi le assicurazioni sanitarie di tutti i siciliani costretti ai viaggi della speranza fuori regione per potersi curare”.

A dichiararlo è il deputato regionale del M5S Nuccio Di Paola che, nel corso della Commissione Bilancio all’ARS, denuncia l’emendamento del governo Schifani che prevede di appostare un milione di euro, dal bilancio regionale per “7) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale, 8) altre prestazioni di natura assistenziale e sociale previste nei contratti collettivi regionali di lavoro”. L’emendamento riguarda la modifica dell’articolo 15 della legge regionale del 3 maggio 1979, numero 73.

“Da una legge finanziaria ci si aspettano riforme di slancio per aiutare cittadini e imprese – sottolinea Di Paola – e rendere l’accesso alle cure sanitarie più agevole, invece Schifani anziché accorciare le liste d’attesa per tutti i cittadini, pensa a una sola categoria che peraltro legittimamente, gode già di una stabilità economica. Si ritiri questo articolo o lo si preveda per tutti i siciliani” – conclude Di Paola.