Elezioni Rsu/Rls Mehits Spa Mitsubishi di Carbonera Treviso. “La Ugl Metalmeccanici è il secondo sindacato con il 29% dei voti”.

Si sono tenute presso la Mehits Spa di Carbonera Treviso, le elezioni RSU/RLS in cui la Ugl Metalmeccanici, per la prima volta, ha presentato la propria lista ottenendo il 29% delle preferenze ed eleggendo 1 RSU ed 1 RLS e risultato il secondo sindacato. Il Signor Vinciguerra Giuseppe è stato eletto RSU/RLS di stabilimento e il più votato dei delegati eletti. Un risultato importante che dimostra come la Ugl Metalmeccanici conferma costante crescita, eleggendo responsabili sindacali con percentuali di rilievo anche in quelle aziende dove si presenta per la prima volta. Un segnale chiaro di cambiamento, dimostrato dai lavoratori che con il loro voto hanno permesso questo importante risultato. Il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera si congratula con il Segretario Provinciale Ugl Metalmeccanici Treviso, Gennaro Mancini, con la Segretaria Ugl Treviso, Katiuscia Della Costa e con tutta la Segreteria Provinciale Ugl di Treviso per l’ottimo lavoro svolto e per il notevole risultato ottenuto. Un ringraziamento dovuto a tutti i lavoratori e lavoratrici che con il loro voto hanno espresso la loro fiducia nella Ugl Metalmeccanici. Al Neo eletto Vinciguerra Giuseppe vanno le congratulazioni ed i migliori auguri di buon lavoro per tutta la durata del suo mandato per l’importante risultato conseguito per la nostra organizzazione sindacale.

