Campo e Piccitto (M5S): “ Bene apertura lotto Siracusa-Gela, ora spediti verso il completamento dell’autostrada”

“Bene l’apertura del lotto Ispica-Modica della Siracusa-Gela, ma ora si vada spediti verso il completamento di un’infrastruttura fondamentale per il territorio”. Così la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, insieme al coordinatore provinciale Federico Piccitto che dopo avere effettuato vari sopralluoghi e avere seguito passo passo l’iter, oggi erano presenti entrambi alla cerimonia di apertura. “Come avevamo avuto modo di constatare a metà novembre era tutto pronto non ci aspettavamo ulteriori ritardi e dobbiamo dire che il governo regionale non ha voluto strumentalizzare questa apertura per fini elettorali, probabilmente proprio per la stessa azione di controllo che abbiamo fatto. E’ chiaro che quello di oggi non può che essere un punto di partenza dal momento che c’è uno stanziamento insufficiente per il lotto che va verso Scicli, e poi una assenza di stanziamento per i lotti successivi per i quali addirittura mancano anche i progetti esecutivi. Purtroppo, in questo senso, oggi non abbiamo avuto rassicurazioni da Aricò e Schifani oltre alla passerella che è stata fatta. Da parte nostra terremo alta l’attenzione perché quest’opera sia completa in tempi brevi, a maggior ragione oggi che ministro competente e presidente della Regione fanno parte della stessa coalizione politica: dimostrino entrambi che ci tengono veramente alla realizzazione di infrastrutture indispensabili al reale collegamento interno per la nostra Isola”.

