Finanziaria, maggioranza assente in commissione Bilancio. M5S: “Manovre di Schifani per l’unità del centro destra efficaci come la forchetta per il brodo”

“Le recenti manovre di Schifani per l’unità del centro destra si sono rivelate efficaci come lo è la forchetta per consumare il brodo. Metà dei componenti della maggioranza hanno disertato oggi la commissione Bilancio e per andare avanti sono stati sostituiti con una evidente e poco elegante forzatura al regolamento. Questo, comunque, conferma quello che era già apparso evidente nei giorni scorsi a partire dalla bocciatura del Bilancio consolidato e cioè che le spaccature nel centro destra somigliano più a voragini che a semplici crepe e che in molti nella maggioranza remano contro il governo. Una cosa è certa: il cammino della Finanziaria sarà tutt’altro che una passeggiata”

Lo affermano i deputati del M5S all’Ars a conclusione dei lavori odierni della commissione Bilancio per la Finanziaria.