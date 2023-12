BASTA ESERCITAZIONI MILITARI A DRASY – PUNTA BIANCA (AG)

Mareamico ha inviato una lettera aperta ed un video al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Ambiente, al ministro della Difesa, al Presidente della Regione Sicilia, all’assessore all’Ambiente della Regione Sicilia, al Prefetto di Agrigento e al Procuratore Capo della Repubblica di Agrigento con la quale ha denunciato l’atteggiamento vile dell’Esercito italiano che ”gioca a nascondino” con gli agrigentini, disertando le esercitazioni militari a Drasy quando i cittadini e le associazioni ambientaliste realizzano sit-in di protesta, come se volessero evitare un confronto o l’inevitabile riverbero mediatico.

Oltre la lettera aperta abbiamo inviato alle Autorità anche l’ultima delle decine di interrogazioni Parlamentari che negli anni sono state presentate al Governo nazionale e al Governo siciliano.

Quest’ultima interrogazione è molto importante non solo perché chiede per quale ragione continuino ancora le esercitazioni militari in una zona incantevole che è confinante con l’istituenda riserva naturale di Punta bianca, ma anche perché il primo firmatario è l’attuale vice Presidente della Camera dei Deputati, ex Ministro dell’ambiente ed ex Generale dei Carabinieri: l’Onorevole Sergio Costa.

Il video: https://youtu.be/YybNvNVOVOk?si=J3t5LUUPaoJGLtzz

L’interrogazione parlamentare: https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4%2F01975&ramo=C&leg=19&fbclid=IwAR0o4DZ1VYCB9_LwSYZ_OiVB9RiznYpEK9dBOJJErgy1wbywpqXQGXJEzVU