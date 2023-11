“L’approvazione del bilancio consolidato 2022 è uno passo fondamentale del percorso di sistemazione e verifica dei conti regionali e di tutta la galassia di enti controllati e partecipati che influiscono sulla spesa regionale.

Oltre che essere un importante risultato amministrativo, è un chiaro risultato politico del Governo ed in particolare del presidente Schifani e dell’assessore Falcone.

L’approvazione del consolidato permette infatti di sbloccare tanti concorsi per le indispensabili assunzioni di cui la macchina amministrativa ha bisogno, ma soprattutto dà sempre maggiore credibilità alle attività di programmazione della spesa che è garanzia di stabilità e credibilità per la Regione.

Ora possiamo e dobbiamo procedere speditamente per la redazione di una finanziaria che sia strumento di supporto e rilancio per l’economia e miglioramento dei servizi.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati regionali di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana