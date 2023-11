Governo battuto sul bilancio consolidato oggi in discussione all’Ars. Le opposizioni compatte (M5S, Pd e Sud chiama Nord) hanno votato contro l’ordine del giorno del governo. Con loro ha votato pure Miccichè per il risultato finale di 28 a 28.

“La maggioranza – dicono i capigruppo delle opposizioni –è in totale confusione. Questo voto conferma le spaccature che ci sono al suo interno. Anche in occasione di atti importanti non riesce a garantire la presenza del numero necessario dei deputati, evidentemente in altre faccende affaccendati. Assenti anche numerosi assessori. Con questi presupposti il cammino della finanziaria è in netta salita”.