“Dopo aver contribuito pesantemente a portare la sanità isolana al collasso Schifani tenta il tutto per tutto per mettere qualche toppa alla numerose falle che lui stesso e gli ultimi governi hanno contribuito a creare nel sistema sanitario pubblico siciliano. Non vorremmo che si stia affrettando a chiudere la stalla quando i buoi sono ormai scappati. Si dovrebbe preoccupare piuttosto di frenare, con opportuni incentivi, la fuga, ormai in atto, dei camici bianchi verso il privato. Noi in tal senso stiamo preparando un emendamento alla prossima Finanziaria”.

Così il capogruppo M5S all’Ars Antonio De Luca, a commento della notizia del prossimo reclutamento di medici stranieri da parte della Regione.