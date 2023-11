Agrigento – Bagni pubblici: manterranno gli impegni?

“-3 all’ istallazione dei nuovi bagni pubblici ad Agrigento, iniziamo il conto alla rovescia”

così il gruppo consiliare Dc che prosegue:”Lo scorso mese l’Amministrazione rispondeva alle nostre sollecitazione dicendo che finalmente, dopo 2 anni, entro il mese di Novembre, la città di Agrigento avrebbe visto i 155 mila euro di tassa di soggiorno tramutarsi in bagni pubblici. Vediamo se questa volta manterrà gli impegni presi, noi non abbassiamo la guardia e siamo pronti alle barricate! Basta giocare con Agrigento, gli Agrigentini ed i loro soldi. Il 2025, anno di Capitale della Cultura, ci richiede uno sforzo ed un impegno capillare e visionario. La città non è pronta a ricevere i turisti ma deve diventarlo. Il Sindaco deve ripartire da esigenze “semplici” e più volte ribadite negli anni come bagni pubblici, trasporti sia di linea che privati, parcheggi, sosta autobus, pulizia, manutenzione strade e verde pubblico. Lo deve agli abitanti della città in primis perché migliorare la qualità di vita deve essere una priorità per un Sindaco, in secondo luogo perché è questo l’aiuto più importante che può dare all’ industria del turismo. Ripetiamo non deve sostituirsi agli imprenditori del settore turistico, ma creare le condizioni di pulizia e decoro affinché gli imprenditori vengano ad investire!”