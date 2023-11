Scuola: Flc Cgil Sicilia lancia petizione contro il dimensionamento

Palermo, 27 novembre 2023 – La Flc Cgil Sicilia lancia una petizione online contro il dimensionamento scolastico.

“Diciamo no alla decisione del Governo nazionale – si legge nell’appello – di ridurre del 10% il numero delle autonomie scolastiche in Italia. Solo in Sicilia si passerà dalle attuali 802 a 697 nei prossimi 3 anni. Praticamente 105 istituzioni scolastiche in meno”.

“Una scelta dettata dalla volontà di risparmiare 88 milioni di euro – continua – per eliminare le reggenze dei dirigenti scolastici e dei direttori amministrativi. Saranno inevitabilmente colpite le aree interne della nostra regione e le piccole comunità scolastiche, soprattutto quelle che si trovano in territori poco popolati e collegati, come ad esempio le zone montane e le piccole isole”.

“E’ evidente – conclude la Flc Cgil – che tutto questo non farà altro che peggiorare le condizioni del sistema d’istruzione della nostra regione, già fortemente penalizzato da percentuali allarmanti di povertà educativa e dispersione scolastica. Per questo ti chiediamo di firmare la nostra petizione. Dobbiamo convincere il Governo nazionale a fare marcia indietro e il governo regionale a impugnare questo decreto legislativo, come hanno già fatto altre regioni d’Italia”.

Di seguito il link della petizione: https://chng.it/6ffyDRN8y9

