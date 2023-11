A richiedere – con nota inviata al Sindaco e al Segretario Generale del Comune di Agrigento – informazioni sulle visite mediche dei conducenti di mezzi pubblici ad Agrigento è Giuseppe Di Rosa, Responsabile Regionale Dipartimento Trasparenza Enti Locail.

“L’Azienda di trasporto TUA s.r.l., operante nel Comune di Agrigento – scrive Di Rosa -, ha l’obbligo visto quanto previsto dal Decreto Ministero dei Trasporti – 23/02/1999 – n. 88 per il personale a tempo determinato e per i lavoratori con contratto di somministrazione Adecco, nonostante essi svolgano mansioni di conducenti di mezzi per il trasporto pubblico a sottoporre tutto il personale a ‘visite mediche periodiche’.

Considerato l’interesse generale degli utenti e della collettività agrigentina visto il contesto della gestione di un appalto pubblico per conto del Comune di Agrigento, che ha un rapporto contrattuale, stipulato in data 12/04/2007 e con un atto integrativo stipulato il 02/10/2008, con l’azienda di trasporto TUA s.r.l., ed è tenuto a richiedere il deposito della documentazione attestante l’avvenuto espletamento delle visite mediche prescritte dal D.M. 88/1999 da parte dei dipendenti dell’azienda.

Visto che il rilascio di tale certificazione potrebbe in ogni modo essere oggetto di restrizione per le leggi vigenti a tutela della privacy. Chiede di voler accertare l’avvenuto espletamento delle visite mediche prescritte dal D.M. 88/1999 da parte dei dipendenti dell’azienda notiziando la scrivente alla quale per interesse collettivo, basterà ricevere una attestazione del dirigente al settore di Codesto Comune attestante il fatto che i certificati sono in possesso dello stesso così come previsto dalle Leggi vigenti”.