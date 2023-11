“Ormai si vive solo sulla strumentalizzazione e sulla richiesta di dimissioni e non sul senso del dovere. In merito alla vicenda del Ministro Lollobrigida per onestà intellettuale sarebbe il caso di rendersi conto che non è stato leso nessun diritto, né è stato compiuto alcun abuso. Semplicemente si è scesi da un treno che portava 100 minuti di ritardo per arrivare puntuali a una manifestazione, compiendo il proprio dovere istituzionale come ha sempre fatto il Ministro Lollobrigida, in ossequio a principi della nostra Costituzione”- così dichiara in una nota il Presidente dell’Ince Salvatore Caiata, deputato di Fratelli d’Italia.

