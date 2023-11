STEFANIA DE TONI PROTAGONISTA DI PUNTATA DI AMORE CRIMINALE IN PRIMA SERATA SU RAITRE

L’attrice Stefania De Toni arriva sul piccolo schermo come protagonista di puntata del celebre programma Amore Criminale condotto da Emma D’Aquino in onda in prima serata su RaiTre.

Attratta fin da piccolissima dal mondo dell’arte e curiosa di indagare l’animo umano, Stefania De Toni, decide di lasciare la famiglia e Pontelongo, un piccolo paese nella provincia di Padova, per trasferirsi a Roma e studiare recitazione.

Studia presso la “Fonderia delle Arti” diretta da Giampiero Ingrassia, al “Duse International“ diretto da Francesca De Sapio e prende parte a numerosi workshops con professionisti del settore tra cui: Marco Calvani, Stefania De Santis, Roberto Graziosi e Vincent Riotta.

Lavora come attrice e aiuto regia per diversi registi e sceneggiatori come: Enzo Bossio, Miriam Previati, Francesco Proietti e Emanuela Rossi.

È nel cast del pluripremiato cortometraggio The Begin Influencer di Enzo Bossio, presentato in diversi festival internazionali.

NOTE DI STEFANIA DE TONI:

Amore Criminale è un programma televisivo nato nel 2008 e trasmesso da RaiTre in prima serata che ricostruisce storie reali di femminicidio.

Abbiamo girato per una settimana a luglio cercando di ricostruire scene di vita vera in diversi luoghi.

E’ stato fatto un lavoro molto importante cercando di mettere in luce i passaggi emotivi che si sono susseguiti nelle vicende reali, ponendo tra l’altro una grande attenzione alla corrispondenza con gli atti giudiziari.

Ho profondamente sentito il bisogno di dare voce a chi la voce non ce l’ha più.

Solo al termine delle riprese ho colto quanto questa esperienza mi avesse segnato; mi sono ritrovata ad assistere a un paio di discussioni piuttosto aggressive di padri nei confronti delle figlie non ancora adolescenti e in quei casi non sono riuscita a stare zitta, sono intervenuta cercando di far capire che è dalle nostre famiglie di origine che il seme germoglia: se i nostri genitori, per primi, ci trattano con sufficienza, come possiamo pensare di meritare di più, di essere amate in maniera sana ?