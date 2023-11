[Sicilia] Allevamenti e Agricoltura in ginocchio. Gennuso “Seduta straordinaria all’ARS su emergenza”

Il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso chiede che l’Assemblea Regionale Siciliana tenga una seduta straordinaria sulla crisi vissuta da Agricoltura e Zootenia a causa del cambiamento climatico.

“L’agricoltura e la zootecnia siciliana, che sono assi portanti della nostra economia, stanno vivendo una crisi senza precedenti.

Gli imprenditori della nostra regione sono sempre più stretti fra le conseguenze del cambiamento climatico, con una siccità drammatica a settembre e ottobre e temperature sempre più anomale, e l’aumento dei costi di gestione e approvvigionamento, dai carburanti al fieno. In più, sempre nel settore della zootecnia, l’assenza di pioggia e la conseguente assenza di erbe nutritive nei campi impedisce di avviare gli animali al pascolo aggravando ancora di più la situazione. Siamo ormai sul punto del collasso per questi due settori strettamente collegati fra loro.

È una prospettiva che non possiamo permetterci anche per le conseguenze devastanti che avrebbe per l’intero tessuto sociale ed economico della Sicilia.

In questi giorni ho incontrato decine di agricoltori e allevatori che in modo unanime lanciano un appello alla politica regionale e nazionale al quale non possiamo essere sordi.

Credo che l’assemblea regionale debba tenere al più presto una seduta interamente dedicata a questo tema, per valutare insieme al Governo regionale, che ha già dimostrato grande sensibilità e attenzione, quali passi intraprendere sia per affrontare l’emergenza con soluzioni tempestive sia per individuare soluzioni di tipo strutturale.”