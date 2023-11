“Facciamo quadrato sulla violenza di genere”.

È questo il titolo dell’incontro-studio in programma giovedì 23 novembre alle 10,30 presso la sala Armigeri di palazzo dei Normanni a Palermo.

All’incontro, organizzato dalla commissione biblioteca dell’Ars, interverranno il presidente dell’Assemblea regionale, Gaetano Galvagno e le deputate della commissione Roberta Schillaci (presidente), Marianna Caronia e Valentina Chinnici.

“Il dibattito – dice Roberta Schillaci – verterà sulle modifiche normative, in senso restrittivo, apportate al Codice rosso che, dopo l’ok della Camera, sbarca in questi giorni al Senato con l’obiettivo di rafforzarlo e di intervenire su numerosi aspetti che mirano al rafforzamento della tutela delle vittime e alla prevenzione del fenomeno della violenza di genere”.

