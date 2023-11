Rispondendo alle domande di Andrea Zenga, il calciatore bergamasco ha raccontato alcune curiosità su di sé e sullo spogliatoio della Dea

Milano, 22 novembre 2023 – Matteo Ruggeri, difensore dell’Atalanta classe 2002, è stato intervistato da Andrea Zenga ai microfoni di LeoVegas.News, Digital Content Partner del club bergamasco. Il giovane terzino nerazzurro ha raccontato qualche curiosità sulla sua vita privata e sportiva e ha confidato alcuni retroscena legati allo spogliatoio della Dea. Il video integrale è disponibile sui canali social di LeoVegas.News.

Assist o gol? In trasferta o in casa? Serie A o Europa League? Nell’intervista è emerso che la partita perfetta per Ruggeri è quella in cui, in un match di Serie A in trasferta, riesce a completare un assist per un compagno. Ma finora per lui quella più memorabile non ha ancora tutte queste caratteristiche. Il giovane talento nerazzurro ha infatti affermato: “La gara più bella giocata con l’Atalanta? Quella contro lo Sporting Lisbona di qualche settimana fa con il mio primo gol in Europa League”.

In un viaggio tra passato e sogni nel cassetto, Matteo Ruggeri ha poi confidato ad Andrea Zenga che da piccolo condivideva con suo cugino la passione per la motocross.Successivamente ha capito che la strada sterrata non sarebbe stato il suo futuro e ha virato verso i campi verdi: “Ho abbandonato la motocross preferendo il calcio. All’inizio giocavo come centrocampista, poi sono stato spostato terzino sinistro”, posizione che Ruggeri ricopre tutt’oggi.

L’esterno bergamasco ha poi raccontato alcuni dietro le quinte dello spogliatoio della Dea, svelando che El Bilal Tourè e Nadir Zortea sono i compagni più attenti all’outfit e indicando anche il più divertente e più serioso. Riguardo il mister Gasperini, il numero 22 nerazzurro ha affermato che “il suo pregio è dirci sempre di non accontentarci mai e andare oltre il limite per migliorare sempre di più. Ci stimola molto”.

Ruggeri preferisce la pasta o la pizza? La polenta o i casoncelli? Qual è il suo sogno sportivo nel cassetto? Questo e molto altro nell’intervista realizzata da LeoVegas.News a Matteo Ruggeri, disponibile sui canali digitali del brand insieme a molti altri contenuti e approfondimenti esclusivi dedicati ai protagonisti del calcio italiano.

