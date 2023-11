“L’approvazione all’unanimità in commissione Giustizia al Senato del disegno di legge contro la violenza sulle donne è un bel segnale per gli italiani e per il Paese. Su temi come questo la politica ha il dovere di mostrarsi unita. Ed è compito di chi lavora nelle istituzioni impegnarsi affinché tutte le donne possano sentirsi libere e tutelate di fronte a padri, mariti, fidanzati o ex violenti. L’omicidio di Giulia, come quelli di tante, troppe altre donne, è una sconfitta per la collettività. Per questo è indispensabile un inasprimento delle pene e, contemporaneamente, un rafforzamento delle politiche di prevenzione e sensibilizzazione. Il disegno di legge del governo va in questa direzione”. Così la senatrice di Forza Italia e membro della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio Daniela Ternullo.

