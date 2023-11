L’On. Ida Carmina, parlamentare del M5S, commenta la giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza di ieri 20 novembre e del suo intervento alla Camera.

“Il mio intervento alla Camera nella giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ha un precipuo fine, alla luce di quello che sta succedendo nel mondo con tutte le conseguenze del caso e degli orrori in atto, superare l’inerzia della Comunità Internazionale e del Governo Meloni che appare indifferente rispetto allo status quo, che vede i bambini loro malgrado coinvolti al centro di guerre contro il loro volere, morti e sequestri intollerabili, come nell’assurdo conflitto tra Palestinesi e Israeliani, che va fermato subito. Quest’anno la Giornata è stata idealmente dedicata al diritto alla PACE perchè in base all’art. 38 della Convenzione: “Ogni bambino e bambina ha diritto di essere protetto dalla guerra”.

A distanza di 34 anni invece i minori sembrano diventati le vittime, il bersaglio privilegiato della furia omicida che si esprime nelle guerre. Non ci può essere alcuna giustificazione sia nella guerra russo-ucraina sia in quella palestinese-israeliana. Stop alle guerre e Stop alle uccisioni dei bambini. I bambini vanno tutelati e rispettati e preservati sempre, dovunque e comunque”