CROB, CAIATA (FDI): SODDISFAZIONE NOMINA DI GENOVESE A DIRETTORE SCIENTIFICO

“Grande soddisfazione per la nomina di Giannicola Genovesi a direttore scientifico del CROB di Potenza. Non solo un caro amico ma anche un ricercatore di fama internazionale, un’eccellenza tutta lucana che finalmente può rientrare in Italia dopo aver operato negli Stati Uniti d’America, a Houston e per cui non posso fare a meno di ringraziare Ministro Schillaci per la sua scelta”- Così dichiara in una nota il deputato lucano di Fratelli d’Italia.

“La nomina di Genovesi a direttore scientifico rappresenta un fattore molto importante per il rilancio del Crob che è un punto di riferimento per l’oncologia non solo della Basilicata ma di tutto il Mezzogiorno, la cui nomina di Genovesi, grazie alla sua formazione, non potrà che dargli ulteriore lustro e fama internazionale”- conclude il Presidente dell’INCE.