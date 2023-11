Sciopero: Chinnici (PD) e Di Paola (M5S), governo ascolti le istanze della piazza

Palermo, 17 novembre 2023 – “Il governo Schifani ascolti le istanze della piazza che con lo sciopero di oggi ha avanzato proposte chiare e precise”. Lo dicono in una nota congiunta Valentina Chinnici, deputata del Pd all’Ars, e Nuccio Di Paola, vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana che oggi, con l’onorevole Roberta Schillaci, hanno incontrato i segretari della Cgil e della Uil a Palazzo dei Normanni.

“Stiamo assistendo ad una serie scellerata di decisioni politiche – aggiungono – volte a danneggiare il Mezzogiorno. Tra tutti la riforma sull’autonomia differenziata, che aumenterà il divario tra Nord e Sud, e il dimensionamento scolastico che in Sicilia decreterà la perdita di 100 autonomie scolastiche da qui ai prossimi 3 anni. Una sciagura, quest’ultima, soprattutto per le comunità montare e le isole minori”.

“Su questi temi, così come su quello del precariato, degli aeroporti e dei consorzi di bonifica – concludono Chinnici e Di Paola – continueremo a dare battaglia e a lavorare fianco a fianco per proporre soluzioni in Assemblea”.