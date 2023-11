Palermo 16 novembre 2023 – Il Movimento 5 Stelle Sicilia aderirà alla mobilitazione generale indetta dai sindacati CGIL e UIL Sicilia contro la manovra economica del governo nazionale il 20 novembre a Siracusa e quella indetta ancora dalle sigle sindacali CGIL e UIL a Palermo il 17 novembre contro le diseguaglianze. Ad entrambe sarà presente il coordinatore regionale Nuccio Di Paola.

“Una manovra economica – spiega Di Paola – che ancora una volta prevede tagli e accentua diseguaglianze. Il Movimento 5 Stelle non può mancare a questi appuntamenti, dato che nasce proprio per contrastare le diseguaglianze sociali, dimostrandolo ogni giorno con azioni istituzionali e risposte concrete per i cittadini. Siamo stati noi ad introdurre la riforma epocale per l’Italia del Reddito di Cittadinanza, a contrastare le liste d’attesa per chi necessita di cure mediche, a tagliare gli sprechi della politica, a costruire strade e infrastrutture, a donare ai cittadini parte dei nostri stipendi. Purtroppo il governo Meloni e in Sicilia, la giunta Schifani, stanno compiendo un’azione sistematica di smantellamento dei diritti dei cittadini, portandoli alla fame. Per questa ragione saremo al fianco dei sindacati, dei cittadini e di quelle forze politiche e civiche che intendono far sentire la propria voce a chi toglie diritti ai cittadini anziché garantirli” – conclude Di Paola.