Forza Italia in Sicilia supera i 10.000 iscritti e con questi numeri si accinge ad accogliere la convention che sabato e domenica prossimi vedrà riuniti a Taormina i vertici e i rappresentanti istituzionali nazionali del partito, a partire dal segretario Antonio Tajani.

Il dato sul tesseramento è stato comunicato stamattina a Roma dal coordinatore regionale Marcello Caruso, nel corso dell’incontro di presentazione dei risultati della campagna di adesione nazionale, alla presenza dello stesso Tajani, del vicecoordinatore Riccardo Gallo e dell’Assessore Marco Falcone.

“La campagna di adesione avviata nei mesi scorsi – afferma Caruso – ha confermato in Sicilia l’anima di Forza Italia come partito popolare per collocazione politica nel centro moderato e per radicamento nei territori e nelle comunità.

Questi numeri sono il risultato di un lavoro collettivo che ha coinvolto tutti i nostri parlamentari nazionali e regionali e gli amministratori locali, ma che, soprattutto, ha visto mobilitare centinaia di entusiasti attivisti che sono la vera anima del partito in decine di città siciliane, dalle più grandi alle più piccole.

E’ al loro entusiasmo che si deve la presenza capillare di Forza Italia in Sicilia, che agisce come elemento di collegamento fra le esigenze dei territori e l’azione i diversi livelli di Governo nei quali i nostri amministratori sono impegnati.

E sono questi l’entusiasmo e i numeri con cui siamo pronti ad accogliere gli amici che da tutta Italia arriveranno *a Taormina per la splendida kermesse coordinata dall’on.le Marco Falcone*, con i quali, nel nome di Silvio Berlusconi, delineeremo le linee di azione a livello regionale, nazionale ed europeo per i prossimi mesi. mesi.”