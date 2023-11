Roma, 16/11/2023: “Va nella giusta direzione l’indagine avviata dall’Antitrust sull’uso degli algoritmi di prezzo per i voli di collegamento con la Sicilia e la Sardegna. È inaccettabile che ci sia chi approfitta dei periodi di picco delle domande per alzare alle stelle i costi dei biglietti. Ed è ancor più importante che questa azione sia stata avviata adesso, prima del periodo natalizio, quando chi lavora o studia fuori regione vorrà ricongiungersi con le proprie famiglie. Non si può lucrare minando il sacrosanto diritto alla mobilità di tutti i cittadini”. Così in una nota la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo.

