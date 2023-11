“Il PD e la sua maggioranza che amministra il Comune di Oriolo, boccia la richiesta di intitolare dei giardini ai nostri Caduti di Nassiriya. Una scelta che non solo dimostra amnesia da parte del PD verso la propria memoria storica, ma sopratutto dimostra scarso rispetto per la Patria”- così dichiara in una nota l’On. Salvatore Caiata Presidente InCE.

“La memoria si scrive anche con i fatti, soprattutto nei confronti di un ricordo la cui volontà a non dimenticare dovrebbe essere unanime e così rendere onore al sacrificio dei nostri militari, dimostrando tutto il nostro sostegno e rispetto per il lavoro delle nostre Forze Armate”- conclude il Segretario della Commissione Affari Esteri di Fratelli d’Italia.