Musica per la Pace, Il cantautore Fabrizio Venturi: “La campagna Senzatomica per il disarmo nucleare al Festival della Canzone Cristiana. Ebrei, Cristiani e Musulmani insieme sul palco a cantare la pace”

Il cantautore Fabrizio Venturi testimonial della campagna Senzatomica: “Porteremo a Sanremo la Consapevolezza della necessità del Disarmo, la Cultura delle Diversità e la Pedagogia della Pace”

Sanremo, 13 novembre 2023 – La campagna Senzatomica per il disarmo, contro la minaccia delle armi nucleari, partecipa alla prossima edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024.

Ad annunciarlo è stato il cantautore Fabrizio Venturi, Direttore artistico del Festival, che si terrà a Sanremo dal 7 al 9 febbraio 2024, nel Teatro “Festival della Canzone Cristiana – Fos“, in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana.

Considerata la guerra tra la Russia e l’Ucraina e la guerra in Medioriente, Fabrizio Venturi ha deciso che la manifestazione canora, giunta alla sua terza edizione, tratterà con vigore il tema della Pace, del Disarmo e del Dialogo interreligioso.

“Come testimonial italiano, insieme a Carmen Consoli, Dolcenera e Finaz di Bandabardò della Campagna Senzatomica, ho ritenuto necessario trattare il tema del disarmo al Festival della Canzone Cristiana.

Non ci può essere pace se si producono armi e non si può essere definiti cristiani se non si è impegnati per il disarmo nucleare. Sosteniamo con grande convinzione l’impegno e le finalità della campagna Senzatomica nel nostro Festival” ha dichiarato Fabrizio Venturi, il quale ha aggiunto: “La fede cristiana è foriera della pace e la musica cristiana è lo strumento per veicolare tale messaggio perché la musica penetra nei cuori.

Dobbiamo impegnarci a favore del disarmo in quanto esso rappresenta l’unica possibilità di vivere in un mondo libero. Siamo stati in Ucraina in missione di pace, nel mese di giugno, portando con noi le armi della fede, le uniche armi in nostro possesso”.

La campagna Senzatomica è promossa dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

Strumento principale della campagna è la mostra Senzatomica, che si prefigge la finalità di trasformare lo spirito umano per orientarlo alla scelta di un impegno rivolto alla conquista della libertà dalle armi nucleari. Essa è diventata uno dei principali movimenti per il disarmo nucleare in Italia.

L’obiettivo primario del Festival della Canzone Cristiana è lodare Dio attraverso la musica e diffondere anche in Italia, come avviene in altri Paesi del mondo, fra i quali gli Stati Uniti d’America, la canzone di ispirazione cristiana o Christian music, per trasmettere la gioia che scaturisce dalla fede cristiana. “Non sarà solo Festival: anche conferenze, dibattiti e tavole rotonde caratterizzeranno la tre giorni sanremese” ha rimarcato Venturi, il quale ha, inoltre, informato :”Parleremo della Campagna Senzatomica per il disarmo nucleare, sottolineando come la cultura cristiana sia foriera, come lo è la filosofia Buddista, dell’armonia e della pedagogia della pace, necessaria ed imprescindibile per la crescita umana e sociale.

Parleremo degli intenti di Papa Francesco relativamente alla pace. Avremo importanti testimonianze di conversione alla fede cristiana, momenti di confronto e analisi sul vero significato della parola cristiana.

Ebrei, Musulmani, Cristiani

canteranno insieme sul palco, inneggiando alla pace, per testimoniare come la musica possa essere il collante per dialogare.

La tre giorni del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024 non sarà solo una gara canora, ma anche un importante momento di analisi e di studio del Cristianesimo e della sua missione civilizzatrice dell’Umanità.

Durante la tre giorni del Festival terremo un convegno a cui parteciperanno illustri personaggi del mondo accademico ed esponenti delle tre religioni. L’importanza del dialogo e del Documento ‘Sulla Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune’, sottoscritto da Papa Francesco e dal grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, sarà oggetto di trattazione e confronto al fine di dimostrare come già esista un dialogo antireligioso e come esso possa costituire un appello vigoroso per intraprendere la via della Pace, che è il volano inderogabile per civilizzare e far progredire l’intera umanità, oggi smarrita e dolorante per le guerre che lacerano e distruggono intere popolazioni e i loro territori, alle quali si è aggiunto il conflitto cruento e terroristico nei confronti di Israele e della Palestina. Il nostro messaggio è ‘Pace agli Uomini di Buona Volontà‘, che diffonderemo con la forza penetrante della canzone cristiana”.