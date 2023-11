“Auser Sicilia sostiene lo sciopero e le manifestazioni promosse da CGIL e UIL per cambiare la Legge di Bilancio – dice Giorgio Scirpa Presidente AUSER SICILIA – perché non risponde alle tante emergenze e fragilità e va in direzione opposta alla necessità del rafforzamento del welfare universale e della qualità del lavoro.

Questa Legge di bilancio non si preoccupa della riduzione del potere d’acquisto dei salari che continuano ad essere falcidiati da un aumento incontrollato dei prezzi e delle tariffe, in un Paese dove aumentano le povertà e non si riducono le disuguaglianze.

Siamo di fronte ad una Legge di Bilancio che serve alla propaganda per le prossime Elezioni Europee ma non ad affrontare le vere emergenze sociali del Paese.

Non ci sono le risorse per sostenere la legge delega sulla non autosufficienza e l’invecchiamento attivo, si peggiorano i requisiti per l’accesso al pensionamento.

Non si affrontano i nodi di un diverso modello di sviluppo sostenibile sul versante ambientale e sociale, della condizione giovanile, degli enormi divari di genere, della precarietà del lavoro.

Sono insufficienti gli investimenti per rafforzare il servizio sanitario nazionale per superare le chilometriche liste di attesa e migliorare la qualità dei servizi sul territorio. mentre si continuano a privilegiare le strutture private, questo mentre ormai milioni di cittadini non riescono più a curarsi.

Il Governo prosegue sullo sciagurato progetto dell’”autonomia differenziata” che queste diseguaglianze aumenterà a cui ora aggiunge l’assalto alla Costituzione che mina l’equilibrio dei poteri e mira ad una concentrazione di potere nelle mani del solo Premier.

Per queste ragioni – conclude Scirpa – questa Legge di Bilancio va profondamente modificata e per questo saremo con le nostre bandiere in tutte le iniziative di CGIL e UIL e alla Manifestazione di Siracusa di lunedì 20 Novembre”.