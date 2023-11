[Sicilia] AGRICANTUS: 250 TICKET GRATIS PER STUDENTI UNIVERSITARI PRENOTABILI SUL SITO DELL’ERSU

Palermo, 13 novembre 2023

L’ERSU di Palermo mette a disposizione 250 biglietti gratuiti per gli spettacoli della stagione teatrale 2023/24 promossa dal Teatro Agricantus di via XX Settembre, 80 a Palermo: “Nessuno è perfetto”, “Il resto della settimana”, “Mi si è ristretto il banco”, “Il signor vattelappesca”, “sBANDati”, “Non ci facciamo riconoscere”, “Un figlio in ritardo”. Gli spettacoli, in programma da giovedì 16 novembre 2023, vedranno in scena: Pandolfo & Manera, Peppe Servillo, EM Ponte & C. Cucco, Sergio Vespertino, ErnestoMaria Ponte, Marco Falaguasta, I pezzi di Nerd.

L’opportunità è riservata agli studenti e alle studentesse che frequentano: Università degli Studi di Palermo; LUMSA di Palermo; Accademia di Belle Arti di Palermo; Accademia di Belle Arti “Kandinskij” di Trapani; Accademia di Belle Arti e del Restauro “Abadir” di San Martino delle Scale; Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento; Conservatorio di Musica “Scarlatti” di Palermo; Conservatorio di Musica “Scontrino” di Trapani; Istituto Musicale “Toscanini” di Ribera.

Ogni studente può richiedere, entro il 15 novembre 2023, il biglietto eseguendo la procedura nell’area riservata del portale studenti dell’Ersu raggiungibile al link: https://studenti.ersupalermo.it

Procedure e modalità di ritiro dei biglietti al link: www.ersupalermo.it/biglietti-gratuiti-teatro-agricantus-stagione-202324/#prettyPhoto

Per maggiori informazioni sugli spettacoli: https://agricantus.cloud/ oppure chiamare il numero telefonico del Teatro Agricantus 091 309636

“Il C. di A. dell’Ersu – dichiara il presidente dell’Ente, Michele D’Amico – con questa attività di avvicinamento del mondo studentesco ai luoghi di produzione e scena teatrale desidera anche incentivare la crescita culturale di tutti gli studenti e la relazione con la città, soprattutto dei fuorisede, che scelgono Palermo per studiare”.