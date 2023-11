PALERMO, VARRICA (M5S):”IMMINENTE APERTURA BRETELLA TOMMASO NATALE”

Palermo 13 novembre 2023 – Pronta da mesi, nei prossimi giorni il Comune di Palermo dovrebbe prendere in consegna da RFI la bretella di Tommaso Natale che passa di fronte la fermata ferroviaria e che aiuterà la mobilità di tutta l’area. Il deputato Adriano Varrica: “Importante arteria per la mobilità locale, ora si vado avanti su area verde sportivo alla Marinella”.

“Finalmente spiega il deputato ARS – si potrà godere di un’importante arteria per la mobilità locale che collegherà più agevolmente l’area tra la Marinella, Tommaso Natale e Sferracavallo. Una infrastruttura pronta da diverso tempo ma purtroppo non aperta alla viabilità prima per problemi di illuminazione pubblica e successivamente per ritardi di accettazione della consegna delle opere da parte del Comune. Un ringraziamento a RFI e Italterr per la cooperazione istituzionale di questi anni volta a ultimare le opere ferroviarie e a cogliere contestualmente le occasioni di riqualificazione urbana”.

“A tal proposito, sempre a Tommaso Natale, apprezzo il fatto che l’Amministrazione comunale abbia dato seguito alla mia richiesta di mantenere le risorse ex RUIS che avevo recuperato negli anni passati per la riqualificazione in verde attrezzato sportivo di un’area della Marinella (tra cui una porzione di sedime ferroviario). Spero che adesso vi siano passi in avanti concreti e rapidi per dare anche a Tommaso Natale risposte tempestive” – conclude il deputato.