Alla cittadinanza di Przemyśl lo Scudo d’Argento per l’aiuto e la straordinaria solidarietà verso i profughi ucraini

È Przemyśl, città polacca al confine con l’Ucraina, e i suoi cittadini ad aggiudicarsi lo Scudo d’Argento 2023 conferito ogni anno dall’Istituto Scudi di San Martino di Firenze per particolari meriti in azioni di solidarietà e di soccorso.

La consegna degli Scudi di Benemerenza 2023, manifestazione giunta alla sua 40a edizione, si è svolta in presenza di autorità civili, militari e religiose

A ritirare il prestigioso riconoscimento durante la cerimonia a Palazzo Vecchio di Firenze è stato il sindaco della città Wojciech Bakun, accompagnato dall’ambasciatore di Polonia in Italia Anna Maria Anders.

Per celebrare il conferimento del premio e in occasione della Festa dell’Indipendenza polacca che cade proprio l’11 novembre e quest’anno segna i 105 anni della riconquista dell’indipendenza della Polonia nel 1918, l’Ambasciata di Polonia in collaborazione con il Consolato onorario della Repubblica di Polonia a Firenze ha organizzato il Concerto dell’Indipendenza Polacca nel prestigioso Teatro Niccolini a Firenze con la partecipazione di due straordinari artisti. Il basso-baritono polacco Daniel Kotliński, che quest’anno celebra i 40 anni della sua attività professionale, accompagnato dal pianista e direttore d’orchestra italiano Marco Balderi, eseguiranno brani tra i più significativi della cultura musicale dei due paesi, tra cui quelli di Chopin, Tosti, Verdi, Puccini, De Curtis, Bixio.

Considerata la seconda città più antica della Polonia, Przemyśl ha visto transitare nei 20 mesi trascorsi dall’aggressione russa contro l’Ucraina oltre 3 milioni di profughi che hanno trovato accoglienza in Polonia grazie al grande spirito umanitario e di fratellanza della popolazione polacca, la quale ha collaborato attivamente con le istituzioni per sostenere incondizionatamente la popolazione in fuga dalla guerra e dall’invasione russa.

Dall’inizio dell’invasione russa nel febbraio 2022, la Polonia ha sempre sostenuto l’Ucraina e i suoi cittadini. Circa 1 milione di rifugiati ucraini risiedono attualmente in Polonia, dove possono beneficiare gratuitamente – alla pari dei cittadini polacchi – di scuole, assistenza sanitaria e di altre forme di sostegno sociale previste dallo Stato. Secondo i dati, oltre il 77% dei polacchi è stato impegnato in varie forme di assistenza ai vicini ucraini. Dallo scoppio della guerra, la Polonia è diventata un hub di comunicazione e trasporto di importanza strategica attraverso cui transitano e vengono trasferiti in Ucraina gli aiuti, compresi quelli umanitari e medici.

L’Istituto Scudi di San Martino ha per scopo l’incremento degli atti di solidarietà umana attraverso il conferimento di riconoscimenti annuali da assegnare a coloro che si sono distinti per impegno, spirito di sacrificio e coraggio a favore dei più deboli, dei bisognosi e delle persone in grave pericolo – enti civili, militari e privati cittadini con particolari meriti in azioni di solidarietà e di soccorso. Dal 1984, ogni anno, il sabato più prossimo all’11 novembre, giorno dedicato a San Martino, si svolge, nel prestigioso Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze, la cerimonia solenne nel corso della quale vengono assegnati gli scudi – medaglioni in argento opera del Maestro Brandimarte che rappresentano in bassorilievo l’immagine di San Martino nell’atto di tagliare il proprio mantello per farne dono a un povero bisognoso.

I meritevoli del premio vengono scelti da una commissione, dopo scrupoloso esame delle segnalazioni pervenute dal Ministero della Difesa, degli Interni, da Enti vari e da varie Ambasciate.