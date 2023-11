[Sicilia] Caro voli. Forza Italia “Governo regionale prosegue azione politica e interventi e economici”

“L’iniziativa presentata oggi dal governatore Schifani per fronteggiare il caro voli è un modo per intervenire a sostegno dei tanti siciliani vittime di quello che, in modo sempre più evidente e innegabile, è un sopruso ai danni della nostra regione.

Mentre prosegue infatti l’azione politica e amministrativa su diversi fronti, e mentre attendiamo gli sviluppi delle verifiche avviate a livello nazionale ed europeo dalle autorità antitrust, il governo regionale ha individuato delle risorse che serviranno a lenire i danni subiti dai cittadini e dall’economia della Sicilia. Una ragione per apprezzare ancora una volta il grande impegno profuso fino ad ora e che continua per arrivare alla soluzione di questo problema.”

Lo dichiarano congiuntamente Marcello Caruso, Coordinatore regionale e Stefano Pellegrino, presidente dei deputati regionali di Forza Italia

