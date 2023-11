Pensioni più alte, domani a Caltanissetta assemblea Cisal

Caltanissetta, 9 novembre 2023 – Si terrà domani a Caltanissetta a partire dalle 9, presso la sala riunioni dell’ex Gil di via Cavour, l’assemblea indetta dal sindacato Cisal e dalla federazione Siad-Csa per raccogliere le firme a supporto della proposta di legge di iniziativa popolare per il riscatto dei contributi figurativi.

“Un’iniziativa che stiamo portando avanti in tutta Italia – dicono Giuseppe Badagliacca, Angelo Lo Curto e Luca Crimi – e che ora fa tappa anche a Caltanissetta: l’assemblea è rivolta ai dipendenti regionali, del comune di Caltanissetta, del Libero consorzio e degli altri enti locali ma aperta a tutti i cittadini maggiorenni che vogliono sottoscrivere il nostro progetto di legge che mira a garantire pensioni più alte ai lavoratori socialmente utili. Si tratta di oltre 30 mila persone in Sicilia che rischiano di avere pensioni più basse di quella minima e a cui vogliamo offrire una soluzione concreta e fattibile”. L’assemblea sarà anche l’occasione per discutere del rinnovo del contratto dei dipendenti regionali.

