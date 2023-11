Presentata ieri una Interrogazione Parlamentare(primo firmatario l’Onorevole Ismaele La Vardera di Sud Chiama Nord) a firma di ben 7 parlamentari su “Interventi urgenti al fine di trasferire la scuola IPIA “Enrico Fermi” di Agrigento in una sede più sicura e idonea..”

Il 6 Novembre u.s. dopo avere inoltrato una lettera agli organi preposti, abbiamo denunciato alla stampa assieme agli amici del circolo Rabat di Legambiente, la situazione di stallo che mantiene dopo ben 9 anni ancora l’istituto IPIA in locali presso la zona industriale, riteniamo che la zona industriale vada immediatamente restituita alla piena fruibilità delle aziende Agrigentine tenute alla canna del gas forse di proposito da una politica del non fare che non ci appartiene, “siamo felici che il Vice Presidente della Commissione Antimafia Regionale e Presidente di Sud Chiama Nord, Ismaele LA VARDERA, ha fatto sue le nostre rimostranze presentando una interrogazione parlamentare che ha raccolto oltre la firma del primo firmatario altre ben 6 firme di altrettanti deputati, adesso, attendiamo la risposta che darà il governo Schifani e poi ci muoveremo di conseguenza,” “non nascondo, che se non dovessimo avere, risposte concrete, entro poco tempo, inizierò un sit in ad oltranza, davanti l’istituto incatenandomi al cancello della scuola”.

“imbarazzante come sempre il silenzio della deputazione Agrigentina che ben conosce la problematica e che nulla ha fatto per non fare perdere il contributo di ben 19.000.000 di € stanziate per la messa in sicurezza dell’Ex istituto IPIA chiuso per cemento depotenziato, 19.000.000 di € che avrebbero anche prodotto posti di lavoro e ridato dignità alla nostra città ma che nel silenzio anche di una classe politica locale inerme e sottomessa alla deputazione non fa altro che supinamente accettare ciò che DECIDONO I DEPUTATI irriconoscenti verso il territorio.

N.B. Si allega copia interrogazione parlamentare

IL Responsabile Regionale Dipartimento Trasparenza Enti Locali

Giuseppe DI ROSA

