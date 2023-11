Parte delle royalties ai Comuni interessati dalle estrazioni dei gas a mare. Cambiano e Di Paola (M5S): “Bene nostra norma in Finanziaria. L’avevamo proposta già nella scorsa manovra”

“Finalmente la nostra norma che non aveva trovato spazio nel collegato alla Finanziaria di giugno approda nella manovra di stabilità approvata in queste ore dalla giunta. Parte delle royalties, provenienti dalle estrazioni di gas a mare, andranno ai Comuni costieri su cui ricadono gli effetti negativi di queste operazioni, come quelli di Licata e Gela”.

Lo affermano di deputati M5S Angelo Cambiano e Nuccio Di Paola.

“Se si pensa – dicono – che per il progetto estrattivo Argo-Cassiopea è prevista l’estrazione di 10 miliardi di metri cubi di gas, è facile intuire che ai Comuni interessati andrebbero cifre notevoli, valutabili nell’ordine di 20 milioni di euro l’anno. Si tratta di una grossa boccata di ossigeno per questi enti”

