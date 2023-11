M5S Ars: “Schifani si gonfia il petto per la Finanziaria? Aspettiamo di leggerla A occhio e croce manca la sanità Se fosse così sarebbe imperdonabile”

“Da quello che leggiamo Schifani sembra suonare la grancassa e gonfiarsi il petto per la Finanziaria approvata dalla giunta e presentata alla stampa in pompa magna. Aspettiamo di leggerla nei dettagli per esprimere un giudizio completo. Ma da quanto riportato dai media e dalle bozze circolate in precedenza sembra esserci un buco enorme, una voragine direi: mancherebbe la sanità, che a nostro avviso doveva essere il settore su cui impernare la manovra, visto lo stato quasi catatonico in cui versa, con medici in fuga verso il privato, reparti all’osso, liste d’attese infinte e pronto soccorso sull’orlo del collasso. Speriamo di sbagliarci. Schifani vuole collaborare con le opposizioni? Bene noi siamo qui e presenteremo le nostre proposte, vediamo come il governo si comporterà nelle commissioni e in aula”.

Lo afferma Antonio De Luca, capogruppo M5S Ars.

