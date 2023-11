‘Alert’ per un ricercato in una struttura ricettiva

La particolare attenzione che l’Arma mette in campo anche per la ricerca e cattura di quei soggetti colpiti da misure cautelari, ha permesso la scorsa notte, quando è arrivato il segnale di “alert” alla centrale operativa dei Carabinieri di Parma, di catturare un soggetto colpito da una misura cautelare emesso dall’AG piemontese per avere violato le prescrizioni imposte. Individuata la struttura ricettiva in cui il ricercato si trovava, è stata immediatamente fatta confluire in prossimità dell’albergo, sito sull’appennino parmense, una pattuglia della Stazione di Tizzano Val Parma che si è posizionata in una zona defilata per monitorare eventuali movimenti del soggetto. Dopo avere effettuato i necessari riscontri, i miliari hanno fatto irruzione nella camera occupata dal 40 enne albanese che non è riuscito a porre in essere nessun tipo di reazione attesa la prontezza operativa dei Carabinieri. Lo straniero, dopo le operazioni di rito, è stato tradotto in carcere.

