Agrigento, un Municipio-Teatro

“E ancora passeggiamo, su e giù per la via più rappresentativa di Collearso (Agrigento – ndr), che comincia con un Teatro-Municipio – o viceversa, se si vuole – e sfocia in una piazzetta con Empedocle che punta in alto il suo indice, tra l’ex Archivio Notarile, ora Biblioteca comunale, e la caserma dei Carabinieri”.

Con queste parole di Salvatore Nocera Bracco, medico artista e scrittore, iniziava la prefazione di un romanzo.

Agrigento Teatro-Municipio o Municipio-Teatro?

Agrigento ha l’aria antica. I suoi templi, i suoi palazzi, le sue viuzze, i suoi cortili, le sue (tante) macerie…

Il Re governa da 40 anni, ma in una repubblica anche i monarchi hanno bisogno di essere rappresentati da una parvenza di democrazia.

È buffo assistere a un duetto (monologo con statuina silente) su Agrigento Capitale italiana della cultura che ha già ricevuto severe e pesanti bocciature.

Ieri sera a portare in discussione in Consiglio comunale lo statuto della fondazione Agrigento capitale della cultura è stata parte dell’opposizione che dopo l’approvazione a maggioranza bulgara del nuovo vicepresidente del Consiglio comunale ha chiesto di prelevare il punto.

Un nulla di fatto, poiché dopo la richiesta del gruppo di Fratelli d’Italia di trattare lo statuto, a dileguarsi dall’aula sono stati i consiglieri di maggioranza che hanno fatto saltare il numero legale con un rinvio a data da destinarsi.

Agrigento sa di vecchio, non di antico.

Quel vecchio polveroso di Re e Vicerè, attori e comparse, nel quale diventa difficile riconoscere chi siano gli uni e chi gli altri, ad esclusione del Re.

Una storia che per certi versi ricorda i “Sei personaggi in cerca d’autore” di pirandelliana memoria, con in aggiunta la difficoltà a comprendere chi sia la Figliastra costretta a prostituirsi in un amplesso con il Padre che questa volta non viene riconosciuto.

È la storia, senza vergogna e rimorsi, di una convivenza che presto o tardi verrà accettata com’è d’uso in questo Municipio-Teatro, dove altri facenti funzioni di sindaco arrivarono persino a nascondersi sotto la scrivania per sfuggire a un’intervista.

E mentre questo accade nelle stanze della politica, quella così piccina da meritare un minuscolo del minuscolo, in altre stanze il potere viene gestito da chi dirige gli uffici secondo i principi del Marchese del Grillo.

Appalti, gare, progetti e quanto altro, gestiti senza rimorso né vergogna.

Di positivo, per i protagonisti – non per gli agrigentini -, che l’attuale opera teatrale, a differenza dei “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello, finirà senza annegamenti né suicidi.

Con l’acqua al collo (si fa per dire, vista la perenne crisi idrica) e votata al suicidio, la città osserva muta.

L’unica speranza è che la via più centrale, che comincia con un Teatro-Municipio – o viceversa, se si vuole –, finisca come la prefazione di Nocera, con la caserma dei Carabinieri.

Gian J. Morici

