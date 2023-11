M5S Ars: “Collegato-ter, niente emendamenti direttamente in aula. Prima esame nelle commissioni di merito e in Bilancio, passata la nostra linea”

“Il Governo Schifani deve capire che le commissioni dell’Ars non possono essere bypassate. Se questa pratica è stata avallata in passato, non può assolutamente diventare la norma.

Sono soddisfatto che il Presidente dell’ARS Gaetano Galvagno abbia sposato la linea di rispetto del regolamento e delle prerogative delle opposizioni”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca.

“La pioggia degli emendamenti arrivati nelle ultime ore – continua Antonio De Luca – non poteva approdare in aula senza la preventiva discussione nelle commissioni di merito e in commissione Bilancio, cosa che abbiano chiesto con forza e ottenuto. Le commissioni hanno una loro dignità, il governo Schifani lo tenga ben presente”

