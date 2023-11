Sanità, a Campobello di Licata il I Congresso FNOS, Savona (DC): “Il partito promuoverà iniziative a sostegno dei diritti degli OSS”

Palermo, 06/11/2023: Si è svolto ieri a Campobello di Licata il primo Congresso nazionale della FNOS (Federazione Nazionale Operatori Sanitari), raccogliendo una grande partecipazione. All’incontro, in rappresentanza della Democrazia Cristiana era presente il dirigente nazionale del partito, Alessio Savona, il quale ha sottolineato l’importanza di questa figura strategica all’interno del panorama sanitario italiano.

Savona ha dichiarato che “la Democrazia Cristiana si schiera dalla parte degli operatori sanitari, una categoria spesso mal retribuita e con pochi diritti riconosciuti. Ho anticipato dell’impegno del Partito nel promuovere una proposta di legge mirata a tutelare i diritti e il benessere di questi professionisti, che svolgono un servizio fondamentale. A nome di tutta la DC e del suo segretario, Totò Cuffaro, il plauso allo straordinario lavoro svolto dalla dott.ssa Mantione. A lei e a tutto il comparto va la nostra riconoscenza – ha concluso Savona – la quale è un segno tangibile dell’apprezzamento per gli sforzi e l’impegno dei professionisti sanitari che lavorano instancabilmente per garantire cure di qualità ai cittadini. Ci impegneremo per il rafforzamento dei diritti e delle condizioni di lavoro degli operatori sanitari in Italia, dimostrando con i fatti, l’attenzione e l’impegno della Democrazia Cristiana in questo settore cruciale per la salute pubblica”.

